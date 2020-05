கேன்ஸ் முதல் நியூயார்க் வரை... யூடியூபில் இணையும் திரைப்பட விழாக்கள்! - சினிமா பிரியர்களே ரெடியா?

அமெரிக்காவைச் சார்ந்த ட்ரிபெக்கா எனும் ஊடக நிறுவனம், யூடியூப் நிறுவனத்துடன் இணைந்து `We are one: A global film festival’ என்ற பெயரில் உலகளாவிய திரைப்பட விழா ஒன்றை இணையத்தில் நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. பெர்லின், சிட்னி, டோக்யோ, டொரோண்டோ, ட்ரிபெக்கா, சுன்டன்ஸ், வெனிஸ், நியூயார்க், கேன்ஸ், மும்பை ஆகிய நகரங்களில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் உலகின் புகழ்பெற்ற திரைப்பட விழாக்களுடன் இணைந்து நடைபெற இருப்பதாகவும், இந்த ஆன்லைன் திரைப்பட விழாவானது மே 29-ம் தேதி தொடங்கி 10 நாள்கள் நடைபெறும் என்றும் தெரிகிறது.