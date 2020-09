CUSoon ஐபோனில் ஒரு படம்... எப்படியிருக்கிறது ஃபகத் ஃபாசிலின் லாக்டெளன் சினிமா?!

OTT வரவால் நாம் பார்க்கும் பெரும்பாலான படங்கள் இணைய வழித் திரைப்படங்கள். ஆனால், C U SOON என்பது முழுக்க முழுக்க மொபைல், கணினித் திரைகளில் மட்டுமே ஓடும் ஒரு சினிமா. கணினியில் அலுவலக வேலை பார்த்துக்கொண்டே, மொபைல் ஸ்கிரீனில் படம் பார்க்கும் நபராக நீங்கள் இருக்கலாம். C U SOON படத்தில் பெரும்பாலான காட்சிகள் இப்படியாக கணினித் திரையில் வரும் CHAT/VIDEO CHAT-கள் தான்.