முதுகெலும்பு இல்லாத பயந்தாங்கொள்ளிகள்! - மணிரத்னத்துடன் ஒரு உரையாடல்...

"படத்தில் மோகன்லால் நடிப்பு அற்புதமாக வந்திருக்கு அடிப்படையில், மலையாள நடிகரான அவரை எப்படி இந்த காரெக்டர்ல இவ்வளவு பிரமாதமா நடிக்க வெச்சீங்க..?”

“மோகன்லால் பற்றி ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா, He has amazing talent! அதுமட்டுமில்லே... He is very easy to work with.... அவர் ரொம் ஓப்பனாவும் இருந்தார். ‘என்ன வேணும்.... எப்படி நடிக்கணும்... இது போதுமா?’னு கேட்டுக் கேட்டுச் செய்யறாரு அவர்!”

"அவரை ஏன் இந்த ரோலுக்குத் தேர்ந்தெடுத்தீங்க?"

“சினிமாவைப் பொறுத்தவரை, ‘இந்த காரெக்டருக்கு இந்த நடிகரைப் போட வேண்டும்...’ என்று சரியான தேர்வு செய்யும்போதே பாதி வெற்றி கிடைத்துவிடுகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால்தான், படத்தின் உயிர்நாடியான அந்த இரண்டு காரெக்டர்களையும் தேர்வு செய்வதற்கு, நான் ஏகப்பட்ட சிரமங்கள் எடுக்க வேண்டி வந்தது. இன்ன நடிகர், இதற்குப் பொருந்துவார் என்று மேக்கப் டெஸ்ட் எடுத்துப் பார்ப்பது மட்டும் போதாது... முக அமைப்பு தவிர, மனரீதியாக - இயற்கையான உடல் அசைவுகளில் இவர் எப்படி அந்த காரெக்டரை 'ரிஃப்ளெக்ட்’ செய்வார் என்று நான் பார்ப்பேன். அதனால்தான் இளம்வயதில், நடுவயதில், முதுமையில் என்று மூன்று காலங்களுக்குமே பொருந்தக்கூடிய அசைவுகளுடன் இருந்த பிரகாஷ்ராஜையும் மோகன்லாலையும் நான் ஏகப்பட்ட யோசனைக்குப் பிறகு தேர்ந்தெடுத்தேன். அந்த வகையில், ரெண்டு பேருமே ‘கரெக்ட் சாய்ஸ்’ என்றுதான் படம் முடிந்து பார்த்த பிறகு திருப்தியாக உணர்ந்தேன்!"

"ஆமாம்... இந்தப்படம் எடுப்பதற்கு முன் நிறைய முறை நடிகர்களை நீங்கள் ஒப்பந்தம் செய்து, ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து, கடைசி நிமிடத்தில் மாற்றியதாகச் செய்திகள் வந்து கொண்டிருந்தன... மற்றவர்களை மதிக்காத ஒருவித Arrogance உங்களுக்கு வந்துவிட்டது என்றும் பேச்சு?!”

"நல்லவேளை! கேட்டீர்கள்.... அது சம்பந்தமாக வெளிவந்த தகவல்கள் தவறானவை. சில நடிகர்களை அழைத்தேன்... பேசினேன்... மேக்கப் டெஸ்ட் பார்த்தேன்... ஆனால், ஒருத்தரைக்கூட காமிரா முன் நிறுத்தி, ஒரு காட்சியாவது எடுத்த பிறகு கான்சல் செய்தேன் என்று சொல்ல முடியுமா? ஒரு டைரக்டர் என்ற முறையில், எனக்கு வேண்டிய அம்சங்கள் பொருந்திய நடிகரைத் தேடுவது என் கடமை. என்னுடைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து, அதற்கு உட்பட்டு நடிக்க முடிந்தால் மட்டுமே, நான் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அப்படிச் சரிப்பட்டு வந்தவர்கள்தான் பிரகாஷ்ராஜும் மோகன்லாலும்! அதே மாதிரி, ஐஸ்வர்யாராய்... அவங்களுக்குச் சுத்தமா தமிழ் தெரியாது. முதல் படமே இதுதான்! ஆனா, நான் நினைச்சதையெல்லாம் விட ரொம்ப ‘மெச்சூர்டு’ ஆக, எதையுமே ‘சட்’டுனு புரிஞ்சுக்கிட்டு நடிச்சாங்க! அவங்க ரொம்ப நல்லா வருவாங்கனு எனக்குத் தோணுது..."