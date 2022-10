சின்ன ஸ்கிரீன்... பெரிய பட்ஜெட்

Lord of the Rings: The Rings of Power - ரூ.500 கோடி

இதுநாள் வரையில் வந்த எல்லாப் பெரிய பட்ஜெட் பிரமாண்டங்களையும் பின்னுக்குத் தள்ளி, `யாருப்பா நீயி' எனக் கண்களை அகல விரிய வைத்திருக்கிறது அமேசான் ப்ரைம். உலக சினிமா விமர்சகர்கள் அனைவரும் ஒன்றுகூடிச் சொல்லும் ஒரே வாக்கியம், ``இந்தத் தொடரை எவ்வளவு பெரிய திரையில் பார்க்க முடியுமோ பார்த்துவிடுங்கள்'' என்பது தான். ஓ.டி.டி யுகத்தில் எல்லோரும் கைக்கு அடக்கமான மொபைலில் தொடர்களைக் கண்டுகொண்டிருக்க, இந்த ரிங்ஸ் ஆஃப் பவரை மட்டும் ஏன் பெரிய திரையில் காண வேண்டும் என்றால், காரணங்கள் இல்லாமலில்லை. முதல் சீசனின் பட்ஜெட் மட்டும் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் என்கிறார்கள். பணத்தை வெறுந்தண்ணீராகச் செலவு செய்பவர்களுக்கு மத்தியில், அமேசான் நிறுவனம் பணத்தை மினரல் வாட்டராக வாரி இறைத்திருக்கிறது.

முதல் சீசனின் ஒவ்வொரு எபிசோடையும் ஓவியமாய் வரைந்து வைத்திருக்கிறார்கள். எல்லாமே பிரமாண்டமாய் விரிந்து நிற்கிறது. போர்க் காட்சிகள், கடல், மலை, குள்ளர்கள், மாயாஜால வித்தைக்காரர்கள் எனப் பல மனிதர்கள். பல இடங்களில் கதை மாறி மாறி நடக்கிறது. 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் வந்த லார்டு ஆஃப் தி ரிங்ஸ் திரைப்படங்களுக்கும், ஹாபிட் திரைப்படங்களுக்கும் முன்பு நடக்கும் கதையை விவரிக்கிறது இந்தத் தொடர். அதாவது கிட்டத்தட்ட அந்த இரு கதைகள் நடப்பதற்கும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதன் கதைக்களத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள். டோல்கீன் உருவாக்கிய இந்த உலகில் இதுவரையில் வெளிவந்த புத்தகங்கள், சினிமா எல்லாமே அதிரிபுதிரி ஹிட் என்பதால், இந்தத் தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பும் அதிகமாகவே இருந்தது. ஒரே நேரத்தில் ஆறு ஆசிரியர்கள் பாடங்களை எடுத்ததுபோல் முதலிரண்டு எபிசோடுகள் கொஞ்சம் நம்மைத் திக்குமுக்காட வைத்தாலும், அடுத்தடுத்த எபிசோடுகளில் புதிர்களும், வில்லன் யார் என்கிற அறிமுகமும் நம்மை நிமிர்ந்து உட்கார வைக்கின்றன. வசனம், இசை, லைட்டிங், விஷுவல்ஸ், வித்தியாசமான மனிதர்கள் எனப் பலவற்றை ஒரே திரையில் காண, நிச்சயம் நீங்கள் தி ரிங்ஸ் ஆஃப் பவரை அமேசான் ப்ரைமில் கண்டு களிக்கலாம். தமிழ் சப் டைட்டில், தமிழ் ஆடியோ என எல்லா வசதிகளிடனும் இந்தத் தொடரை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.