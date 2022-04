இது நம்ம பீஸ்ட்!|புத்தம் புது காப்பி |திரைக்கதை எழுத வாங்க!

காட்சி 7 (ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மால்)

(மாதவ் சிங் வீராவுக்கு போன் செய்கிறார்.)

மாதவ் சிங்: வீரா ! ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கு அதனால ஆபரேஷன் எதுவும் வேண்டாம்.

வீரா: ஏன்? மினிஸ்டரோட பொண்ணும் பொண்டாட்டியும் இங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான?!

மாதவ் சிங் : வீரா ! You know the system here. கவர்மெண்ட் பணம் கொடுக்க ரெடி. அது அவங்களோட கிரிப்டோகரன்சி accountக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கிரெடிட் ஆயிடும். அவனுக எல்லாம் கிளம்பறதுக்கு தேவையான ஜெட்டும், அவனுக கேட்ட மாதிரி மாலோட மொட்டை மாடியில வந்து நின்னுடும். நீ பண்ண வேண்டிய தெல்லாம் ஹாஸ்டேஜஸ பத்திரமா வெளிய கூட்டிட்டு வா. Strictly No for risky moves.

வீரா : ம்ம்.. பார்க்கலாம்

(வீரா போனை கட் செய்கிறார்)

மாகாளி: அப்புறம் என்னப்பா கேட்ட பணமும் அக்கவுண்ட்க்கு வந்துடுங்கறாங்க. ஜெட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடும்னு சொல்றாங்க. நம்ம எல்லாரும் ஜெட்ல ஏறி கிளம்பிரலாம்!

வீரா: ஜெட்ல ஏத்தி வழியனுப்பி வைக்கிறதுக்கு அவன் ஒண்ணும் உன் மாமா மச்சான் இல்லை. இந்தியன் ஆர்மி. நீ 500 மீட்டர் தாண்டறதுக்குள்ளயே உன்னை சுட்டு சுக்குநூறாக்கிடுவான்.

மாகாளி: என்னப்பா வீரா ! ஆசை காட்டி கூட்டிட்டு வந்துட்டு, இப்படி நீயே பயமுறுத்துறியே.

வீரா: மாகாளி ! என்னை நம்பனவங்கள நான் கைவிட்டதா சரித்திரமே இல்லை.