Published: 19 May 2021 10 AM Updated: 19 May 2021 10 AM

தலித், சகாவு, காம்ரேட் : ‘நாயாட்டு’ மட்டுமல்ல… பொதுவாகவே மலையாள சினிமா பேசும் அரசியல்தான் என்ன?!