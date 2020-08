29 வயதில் கமல் ஏற்ற 60 வயது வேடம்; `இந்தியப் பேரழகி’ ஜெயப்ரதா... `சலங்கை ஒலி' வெற்றி பெற்ற கதை!

NO END FOR ANY ART!

END என்ற வார்த்தைகள் படத்தின் இறுதியில் வந்து பின்பு அவை மாறி, NO END FOR ANY ART என்கிற குறிப்புடன் படம் முடிகிறது. ஒரு நல்ல திரைப்படத்தைப் பார்த்த மகிழ்ச்சியுடனும் நெகிழ்ச்சியுடனும் கண்ணைத் துடைத்துக் கொண்டு பார்வையாளர்கள் அரங்கிலிருந்து வெளியேறியிருப்பார்கள்.