ஆச்சர்யங்கள் நிறைந்த ஆஸ்கர்!

* தி பியானோ படத்தின் மூலம் உலகின் பார்வையைத் தன் பக்கம் திருப்பியவர் ஜேன் கேம்பியன். 1994-ம் ஆண்டு அந்தப் படத்துக்காகச் சிறந்த இயக்குநர் விருதுக்குப் பரிந்துரை செய்யப்பட்டார் ஜேன். ஆனால், அந்த ஆண்டு அந்த விருதை ஷின்லர்ஸ் லிஸ்ட் படத்துக்காக வென்றார் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க். இந்த ஆண்டு, சிறந்த படத்துக்கான பரிந்துரைப் பட்டியலில் ஜேன் கேம்பியனின் The Power of the dog திரைப்படத்துடன் போட்டி போட்டது ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்கின் West Side Story. ஆஸ்கர் வரலாற்றில் இரண்டாவது முறையாக ஒரு பெண் சிறந்த இயக்குநருக்குப் பரிந்துரை செய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறை. 12 விருதுகளுக்குப் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட The power of the dog, இறுதியில் சிறந்த இயக்குநருக்கான விருதைத் தட்டிச் சென்றது. கடந்த ஆண்டும், சிறந்த இயக்குநர் விருதை வென்றது ஒரு பெண் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.