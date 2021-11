OTT கார்னர்

Maya and the Three - Movie

கொடூரக் கடவுள்களிடமிருந்து தன் மக்களையும் உலகத்தையும் காக்க, தனக்கான படையுடன் போராடும் 15 வயதுச் சிறுமியின் வாழ்க்கையைச் சொல்கிறது நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகியுள்ள Maya and the Three. இளவரசி மாயாவுக்கு, அரச வாழ்க்கையின் சௌகரியங்களில் லயித்திருப்பதில் பெரிதாக விருப்பம் ஏதும் இல்லை. ‘ஜெய்க்கறமோ தோக்கறமோ, சண்ட செய்யணும்’ என்னும் லட்சியத்துடன் வாழ்கிறார். 15வது பிறந்தநாளில் அவளுக்கான முடிசூட்டல் நடக்கிறது. குடும்பத்தின் பழைய பாவக் கணக்குகளை ஈடு செய்வதற்காக, மாயாவை அழைத்துக்கொள்ள நிழல் உலகக் கடவுள்கள் அப்போது வருகிறார்கள்.

மாயா எப்படி இவர்களை அழிக்கிறாள் என்பது மீதிக் கதை. வழக்கமான ஆங்கில அனிமேஷனாக இல்லாமல், கதாபாத்திரப் பெயர்கள், இசை, உருவம், மொழி எனப் பலவற்றில் மெக்ஸிகன் புராணக் கதைகளைப் பிரதிபலிக்க மெனக்கெட்டிருக்கிறார்கள். வித்தியாசமான மனிதர்கள், உயிரினங்கள், பண்டைய உலகங்கள், ஆடைகள் என சிறுவர்களுக்கான அனிமேஷன் உலகில் புதிய அனுபவத்தைத் தருகிறது இந்த Maya and the Three.