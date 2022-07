OTT கார்னர்

The Sea Beast - Movie

`The Inevitable' என்ற பெயருடைய வேட்டைக்கார கப்பலின் கேப்டன் க்ரோவுக்கு, கடல் மிருகங்களிலேயே கொடியதான ரெட் பிளஸ்டரை அழிக்கவேண்டும் என்பதே லட்சியம். தன் வளர்ப்பு மகன் ஜேக்கப்புடன் இணைந்து ரெட் பிளஸ்டரைத் தேடிப் பயணிக்கிறார். வேட்டையில் ஆர்வமுள்ள மெய்ஸி என்னும் சிறுமியும் இவர்களுக்கே தெரியாமல் பயணத்தில் இணைந்துகொள்கிறாள். மெய்ஸி், ஜேக்கப் கண்டறியும் ரகசியங்களும், செய்யும் சாகசங்களுமே படம். நெட்ப்ளிக்ஸின் முழுநீள அனிமேஷன் படமான இதை இயக்கியிருப்பவர் டிஸ்னியின் ஆஸ்தான கிரியேட்டர்களில் ஒருவரான கிறிஸ் வில்லியம்ஸ். நடுக்கடலில் விநோத மிருகங்களுடன் நடக்கும் சண்டைக் காட்சிகளை அட்டகாசமாக உருவாக்கியிருக்கிறார் கிறிஸ். நல்ல மெசேஜ், அட்டகாசமான மேக்கிங் என ஒரு பக்கா அனிமேஷன் படத்துக்கான எல்லா பாக்ஸையும் டிக் அடிக்கலாம். குறிப்பாக, ``You can be a hero and still be wrong’’ போன்ற வசனங்கள் நச்!