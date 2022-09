OTT கார்னர்

Cars on The road - Series

ரோடு ட்ரிப் போவது யாருக்குத்தான் பிடிக்காது. நாம் கார்களில் ரோடு ட்ரிப் போவதுபோல, இரண்டு கார்கள் ரோடு ட்ரிப் அடித்தால் என்ன என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்பதை ஜாலியாகச் சொல்கிறது ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகியிருக்கும் Cars on the road. மனிதர்களுக்கு இருக்கும் எல்லா உணர்ச்சிகளுடனும் கார்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தால் எப்படியிருக்கும் என்பதன் கற்பனை வடிவமே Cars சினிமாக்களின் ஒன்லைன். Cars சினிமாக்களின் நாயகனான லைட்னிங் மெக்குயினும், அவன் நண்பன் மேட்டரும், மேட்டரின் தங்கை மாட்டோவின் திருமணத்துக்காக ரோடு ட்ரிப் செல்கிறார்கள். அந்தப் பயணத்தில் வெவ்வேறு மனிதர்களை, அதாவது கார்களைச் சந்திக்கிறார்கள். அதிலிருந்து நமக்குக் கிடைக்கும் பாடங்கள் தான் இந்தத் தொடரின் கதை. The Shining படத்தை நினைவுபடுத்தும் எபிசோடு அல்ட்டிமேட் என்றால், fast and furious பட பாணியில் செல்லும் எபிசோடு இன்னொரு ரகம். இப்படிப் பல படங்களின் முக்கியமான சம்பவங்களை வைத்து ஒரு காக்டெயில் செய்திருக்கிறார்கள். லைட்னிங் மெக்குயினுக்கு வழக்கம்போல ஓவன் வில்சன் குரலுதவி செய்து அசத்தியிருக்கிறார். Cars படங்கள் பார்த்தவர்களுக்கு, Cars on the road தொடரும் நல்லதொரு அனுபவமாக இருக்கும். தொடர் என்றதும் பல மணி நேரம் பார்க்க வேண்டுமா என யோசிக்கத் தேவையில்லை. எல்லா எபிசோடும் 10 நிமிடங்கள்தான்.