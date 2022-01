OTT கார்னர்

‘நாம் சந்திக்கும் நிஜம் என்பது மிகவும் மோசமாக இருப்பதால், அதிலிருந்து நம் கவனத்தை திசைதிருப்ப சினிமா உதவுகிறது.’ நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகியிருக்கும் The hand of God படத்தில் வரும் வசனம் இது. பவ்லோ சோரெண்டினோ இயக்கியிருக்கும் இந்த இத்தாலிய மொழித் திரைப்படத்தில் ஒரு இளைஞனுக்கு எப்படி சினிமா இயக்குநராகும் வாய்ப்பு கைகூடியது என கதை விரிகிறது. சிறுவயதில் தனக்கு நிகழ்ந்த பல விஷயங்களை ஒரு சுயசரிதையாக வேறொரு கதாபாத்திரத்தின் மீதேற்றி இதன் திரைக்கதையை உருவாக்கியிருக்கிறார் இயக்குநர் பாவ்லோ சோரெண்டினோ. கதைக்குள் எப்படி மரடோனாவும், நேப்பிள்ஸும் வருகிறார்கள், இந்தக் கதைக்கு எப்படி The hand of God என்னும் மரடோனாவின் புகழ்பெற்ற சொற்றொடர் சரியான தேர்வாக இருக்கிறது போன்றவற்றை ரசிக்கும்படி சேர்த்திருக்கிறார்கள். படத்தின் பெரும்பலம் அதன் ஒளிப்பதிவு. இந்த ஆண்டு ஆஸ்கருக்கான அயல்மொழி பரிந்துரைப் பட்டியலில் தேர்வாகியிருக்கும் இந்தப் படம், சினிமா ஆர்வலர்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒன்று.