OTT கார்னர்

Death on the Nile - Movie

தேனிலவுக்குச் சென்ற இணையர்களில், மணப்பெண் மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட, யார் அந்தக் கொலையைச் செய்தது என்னும் பரபர த்ரில்லர்தான் ஹாட்ஸ்டாரில் இருக்கும் Death on the Nile திரைப்படம். அகதா கிறிஸ்டியின் நாவலை மையமாகக் கொண்டு 2017-ல் Murder on the Orient Express எடுத்த அதே குழு, ஹெர்கூல் பொய்ரோ கதாபாத்திரத்தை வைத்து அதன் அடுத்த பாகத்தை எடுத்திருக்கிறது. நிம்மதியாக நாள்களைக் கழிக்கலாம் என நைலுக்கு செல்பவருக்கு, லின்னி தன் உயிருக்கு ஆபத்தென அவரைப் பாதுகாக்கச் சொல்கிறார். அதை மீறியும் அவர் கொல்லப்படுகிறார். சந்தேகக்கூண்டில் வழக்கம் போல, கதையில் இருக்கும் எல்லா மாந்தர்களும் நிறுத்தப்படுகிறார்கள். யார் அந்தக் கொலையாளி என்பதை முடிந்த அளவு சுவாரஸ்யமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். முதல் பாகம் அளவுக்கு சுவாரஸ்யம் இல்லாவிட்டாலும், நடிகர்களின் விண்டேஜ் லுக்கும், கென்னத் பிராநாவின் நடிப்பும் இந்தப் படத்தை ரசிக்க வைத்துவிடுகின்றன.