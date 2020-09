"எம்ஜிஆரிடம் பிடித்தது, கலைஞரிடம் பிடிக்காதது, விஜயகாந்த்திடம் பிடிக்கும்!?"- பார்த்திபன் தொடர் - 15

''சிறந்த வசனம் எப்படியிருக்கணும்கிறதுக்கு என்ன அளவுகோல்னு எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் உலகம் முழுக்க, எந்த இடத்தில் போட்டாலும் ஒரே நேரத்துல கதைட்டுற வசனம் நல்ல வசனம்னு நான் நினைச்சுக்குறேன். எல்லோரோட மனசையும் தொடுற வசனம்தான் சிறந்த வசனம். 'பராசக்தி' படத்துல நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் சார் தூங்கிட்டு இருப்பார். அப்ப போலீஸ்காரர் வந்து அவரை அடிச்சி எழுப்பிட்டு 'என்னடா முழிக்கிற?'ன்னு கேட்பார். அதுக்கு சிவாஜி சார் 'தூங்கிட்டு இருக்குறவனை எழுப்பி ஏன்டா முழுக்கிறேன்னு கேட்டா என்ன சொல்றது'ன்னு சொல்வார். அந்த வசனம் அபாரமா இருக்கும். வசனத்துல இருக்குற ஹியூமர் அவ்ளோ நல்லா இருக்கும்.

பாக்யராஜ் சார்கிட்ட இருக்கும்போது இந்த இடத்துல அவர் என்ன டயலாக் சொல்லாப்போறார்னு அவ்ளோ ஆர்வமா இருக்கும். 'ஒரு கை ஓசை'ன்னு ஒரு படம்... கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு கார்டு போடுவார். அதாவது அவர் ஊமையா இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுவார். ஆனா, அவருக்கு சரியாகும்போது அந்தப் பொண்ணு அது புருஷனோட போயிடும். கிளைமேக்ஸ்ல 'இவன் ஊமையா இருக்கும்போது பேசணும்னு ஆசைப்பட்டான். இப்ப ஊமையாவே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறான்'னு திருக்குறள் மாதிரி அந்தப் படத்தோட கதையை ரெண்டே வரில கார்டு போட்டு முடிச்சிருப்பார். அதேபோல 'ஆரண்ய காண்டம்' படத்துல அவரை அவ்ளோ பிடிக்குமான்னு கேட்கும்போது, 'அப்படியில்ல, ஆனா, அவர் என் அப்பால்ல!?'னு ஒரு டயலாக். என்னை ரொம்ப யோசிக்கவெச்ச வசனம்.

கே.பாலசந்தோரட படங்கள்ல நிறைய வசனங்கள் இருக்கும். 'தப்புத்தாளங்கள்'னு ஒரு படம். அதுல ஒரு புரோக்கர் வேலை பார்க்குறவர், ஒரு பெண்ணை லாட்ஜ்ல ரூம்ல கொண்டுபோய்விட்டு வெளியிலவந்து பணத்தை எண்ணிட்டு இருப்பார். கேமரா அப்படியே டில்ட் அப் ஆகும். அங்க ஒரு ஹோர்டிங் இருக்கும். 'Have you paid your income tax'-னு அதுல இருக்கும். நான் கைதட்டி அடங்குறதுக்கு ரொம்ப நெரம் ஆச்சு. வசனம் எழுதுறதுன்றதைவிடவும், அந்த வசனத்தை அந்த இடத்துல சரியா பொருத்துறதை கே.பி சார் கிட்ட ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன்.''