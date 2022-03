அந்த மாயசக்தி!|புத்தம் புது காப்பி #MyVikatan

Scene 9

ராமு ஆமை கண்ணா முயலிடம் போய் நட்புக்கரம் நீட்டியது.

ராமு ஆமை: கடைசியில் இது ஒரு போட்டிதான். ஒருத்தர் ஜெயிச்சா ஒருத்தர் தோத்துதான் ஆகணும் உன்ன கஷ்டப்படுத்தி இருந்தா என்ன மன்னிச்சிரு. We are here to give our best shot. You gave your best of best.

கண்ணா முயல் ராமு ஆமையிடம் கை குலுக்கியது

கண்ணா முயல்: ரொம்ப thanks ! இப்போவாது உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த மாயசக்தி என்னன்னு சொல்றியா ?

ராமு ஆமை (தீர்க்கமாக): ஆமா எங்ககிட்ட ஒரு மாயசக்தி இருக்கு... அது வேற ஒண்ணும் இல்ல எங்களோட பொறுமை, நிதானம், புத்திசாலித்தனம். நீ நெனச்சா அந்த மாய சக்தியை உன்னாலயும் உருவாக்க முடியும் .

அடுத்த போட்டியில் சந்திப்போம். Again Not to win, not to lose, but to give our best shot.

END CREDIT SCROLL STARTS

OVER CREDIT Scene

தக்க ஓவியங்களுடன் பின்னணிக்குரலில்: ராமு ஆமை சொன்னது சரி தான் ! 800 வருஷங்களுக்கு முன்னால முதன் முதலா கலந்துகிட்ட ஆமையார் எந்த ஜங்கிள் மேப்பும் இல்லாம அந்த மாற்றுப்பாதையை கண்டுபிடிக்க காரணமான அந்த மாயசக்தி…

பொறுமை ! நிதானம்! புத்திசாலித்தனம் தான்!

END CREDIT SCROLL CONTINUES

ஒரு சிறந்த திரைக்கதையால் எந்த ஒரு பழைய கதையையும் சுவாரஸ்யமாக சொல்ல முடியும். இதை நிரூபிக்கும் நோக்கத்தில் காலம் காலமாக சொல்லப்பட்டு வரும் ’முயலும் ஆமையும் கதை’ க்கு என்னால் எழுதப்பட்ட மாதிரி திரைக்கதை வடிவமே இது.