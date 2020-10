''சிவாஜி - கமல் - தனுஷ்... சிம்புவின் 'சம்பவம்'?!'' - பார்த்திபன் தொடர் - 20

''சிவாஜி - கமல் - தனுஷ்... இது உங்கள் கருத்து, என்னுடைய கருத்து அல்ல. தனுஷை சிறந்த நடிகர்னு சொன்னா, விக்ரம் ரசிகர்கள் சண்டைக்கு வர்றது, சூர்யாவை சொன்னா, விஜய் ரசிகர்கள் அப்ப 'விஜய் சார் மட்டும் நல்லா நடிக்கலையா'ன்னு சண்டைக்கு வர்றது நடக்கும். நான் சிம்பு ரசிகனோ, தனுஷ் ரசிகனோ இல்லை. நான் சினிமா ரசிகன். எனக்கு எல்லோர்கிட்டயும் பிடிச்ச விஷயம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் தேனி மாதிரி தேடித்தேடி கலெக்ட் பண்ணிப்பேன். தனுஷைப் பத்தி நான் எங்கேயுமே பேசலைன்னு கூடவே இருந்து பார்த்தமாதிரி நீங்க சொல்றீங்களே?! நான் எவ்வளவோ இடங்கள்ல தனுஷைப் பாராட்டி பேசியிருக்கேன். சொல்லப்போனா அவருக்குப் பொண்ணுகொடுக்கலாமான்னு பிரச்னை வர காலத்துல இருந்தே அவரைப்பத்தி பேசியிருக்கேன். அவர் தீக்குச்சி மாதிரி... குச்சி மாதிரி இருப்பார். ஆனால், அவர் தலையில ஃபயர் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். தனுஷை எல்லோரும் கொண்டாட ஆரம்பிக்காத காலத்தில் இருந்தே அவரை நான் கொண்டாடிட்டு இருக்கேன். 'THE EXTRAORDINARY JOURNEY OF THE FAKIR' படம் பார்த்துட்டு நான் மெய்சிலிர்த்துப்போனதும், பரமானந்தம் அடைந்ததும்னு அதையெல்லாம் நான் நிறைய மேடைகள்ல பகிர்ந்திருக்கேன். என்னுடைய தம்பி, சாதிச்சா எப்படியிருக்குமோ அப்படி சந்தோஷப்படுறேன். தனுஷ் மாதிரி ஒரு நடிகர் இங்கயிருந்து கிளம்பிப்போய், அவ்ளோ பெரிய உயரத்துல உச்சத்துல இருக்கிறது சாதாரண விஷயமே இல்ல. இப்பக்கூட லேட்டஸ்ட்டா தனுஷும் அவர் மகன் யாத்ராவும் சன் கிளாஸ் போட்டுட்டு அப்படியே பந்தாவா நிக்கிற ஒரு போட்டோ பார்த்தேன். நான் வாழ்க்கையை என்னவா பார்க்குறேன்னா, ஒரு தனிமனிதனோட முயற்சி அந்தக்குழந்தையை எவ்ளோ சந்தோஷப்படுத்துதுன்னுதான் பார்க்குறேன். தனுஷ் எவ்ளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு, செல்வராகவன் எவ்ளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு, இவங்க இரண்டு பேரையும் வளர்க்க கஸ்தூரி ராஜா எவ்ளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு, இதையெல்லாம் மீறி, தனுஷ் இன்னைக்கு நல்லாயிருக்கிறது, அடுத்த ஜெனரேஷன்ல யாத்ரான்ற குழந்தையோட முகத்துல தெரியுறதுல எனக்கு சந்தோஷம். நான் அப்படிப்பார்த்து பரவசவமடையிற ஒரு பாமர ரசிகன். தனுஷ் ரசிகரா இருந்தா யார் சிறப்பா நடிச்சாலும், நீங்க தனுஷ்தான் சிறந்த நடிகர்னு சொல்லணும். நாம எப்பவுமே கர்ணன் மாதிரிதான் இருக்கணும். அதுல எப்பவும் விட்டுக்கொடுக்கக்கூடாது. நான் சிம்பு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணா பாராட்டுவேன். இப்பக்கூட நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படம் பண்றதா பேசினோம். ஆனா, அவர் இப்போ வேற ஒரு படம் பண்ணப்போறாரு. 'சம்பவம்'னு ஒரு படம். நானும் சிம்புவும் அடுத்தப்படம் பண்ணா சிறப்பான சம்பவம் பண்ணலாம்னு நினைப்பேனேத் தவிர இதுல வருத்தம் எதுவும் இல்ல. நல்லது, கெட்டது விருப்பு வெறுப்பு எல்லாத்தையும் மெதுவா ஒதுக்கிட்டு நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே ரசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வினோத் மாதிரியான ரசிகர்களை தனுஷ் நிச்சயம் சந்தோஷப்படுத்தியிட்டே இருப்பாரு.''