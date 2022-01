விருமாண்டி பட ஸ்டைலில் 1954-ல் `அந்த நாள்' எடுத்த வீணை எஸ்.பாலசந்தர் | இன்று ஒன்று நன்று - 18

1942 ஆம் ஆண்டு இவருக்கு ஆல் இந்தியா ரேடியோ ல வேலை கெடச்சது. அந்த நாட்களில் தான் அவர் நிறைய இசை கருவிகளைக் கற்றுத் தேர்ச்சி பெற்றாரு. இந்தியா ல மட்டுமில்லாம உலகம் முழுதும் உள்ள பல நாடுகளுக்கு சென்று இசை கச்சேரிகள் செய்தார்.மேஜிக் ம்யூசிக் ஆஃப் இந்தியா’, ‘சவுன்ட்ஸ் ஆஃப் வீணா’, ‘இம்மார்ட்டல் சவுண்ட் ஆஃப் வீணா’ உள்ளிட்ட பல இசைத் தட்டுகளை வெளியிட்டுள்ளார். வீணையில் அவர் யாருடைய பாணியையும் பின்பற்றவில்லை. குருவின் துணையில்லாம அவரே வீணை கத்துக்கிட்டதால அவர் எப்பவுமே I only say I had manaseega reference, no manaseega guru" ன்னு சொல்லுவாராம்.