2020-ல் ஓடிடி-யில் கவனம் ஈர்த்த டாப் 16 இந்திய திரைப்படங்கள்! #Rewind2020

2020-ல் சுஷாந்த் சிங்கின் தற்கொலை நாட்டையே உலுக்கிய ஒன்றாகிப்போனது. அவரின் தற்கொலைக்குப் பிறகு அவரின் கடைசி படமான 'தில் பெச்சாரா' ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் நேரடியாக, அதுவும் அனைவரும் இலவசமாகப் பார்க்கும்படி வெளியானது. ஆங்கிலத்தில் வெளியான அமரக்காதல் கதையான 'The Fault In Our Stars' படத்தையும் அதன் மூலக்கதையான புத்தகத்தையும், பாலிவுட் தன் பாணியில் இங்கே ரீமேக் செய்திருக்கிறது. தைராய்டு கேன்சரால் ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டருடனே சுற்றும் கிஸி பாசுவும், எலும்புப் புற்றுநோயால் ஒரு காலை இழந்த ரஜினி ரசிகன் மன்னி என்கிற இமானுவேல் ராஜ்குமார் ஜூனியரும் காதலில் விழுகிறார்கள். ஒரு முடிவற்ற பாடல் கிஸி பாஸுவைத் துரத்த, அந்த இசையமைப்பாளரைத் தேடிப் பிடிக்க மன்னி உதவுகிறான். கூடவே பார்வையை இழந்துவரும் மன்னியின் நண்பனுக்காக அவனும் கிஸியும் ஒரு குறும்படத்தில் நடிக்கிறார்கள். தவிர்க்க முடியாத மரணம் மன்னி - கிஸி வாழ்வை மட்டும் விட்டுவிடுமா என்ன? சுஷாந்த்தின் மரணத்தோடு பொருந்திப் போகிற பல காட்சிகளை உள்ளடக்கிய படமாக இது இருந்ததால் வெளியான சமயத்தில் ரசிகர்களிடம் ஏகப்பட்ட உணர்வுகளை இது கிளறிவிட்டது எனலாம். அதேபோல் ரஹ்மானின் இசை பெரிய டிரெண்டு ஆகவில்லை என்றாலும், சில பாடல்கள் படத்துடன் பார்க்கையில் கலங்கச் செய்தன. என்னதான் அசல் படைப்புக்கு நிகராக இது அமையவில்லை என்றாலும் சுஷாந்த் என்ற ஒற்றை காரணி படத்துக்கு ஆகப்பெரும் பலம் சேர்த்தது. அந்த வகையில் சுஷாந்த்துக்கான இறுதி அஞ்சலியை, பாலிவுட் சுஷாந்தை வைத்தே கொடுத்தது நெகிழ்ச்சியானதொரு நிகழ்வு!