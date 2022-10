What to watch on Theatre & OTT: தீபாவளிக்குப் பிறகு இந்த வாரம் வெளியாகும் திரைப்படங்களின் பட்டியல்!

முதல் உலகப்போரில் வெஸ்டர்ன் ஃபிரன்ட் படையைச் சேர்ந்த 17 வயது இளைஞரின் ராணுவ அனுபவம் பற்றியத் திரைப்படம் 'All Quiet on the Western Front'. எட்வர்ட் பெர்கர் இயக்கத்தில் 'In the West Nothing New' என்ற நாவலைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ள இத்திரைப்படம் 'Netflix' ஓ.டி.டி தளத்தில் இன்று அக்டோபர் 28ம் தேதி வெளியாகியுள்ளது.