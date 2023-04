Published: 28 Apr 2023 9 AM Updated: 28 Apr 2023 9 AM

`என் தொழிலுக்குப் பண்ணுற துரோகமா நினைச்சேன்... அதனால பல வாய்ப்புகளை இழந்தேன்!' - நவீன்

கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமா போராடி ஆடிஷன் எல்லாம் கலந்துகிட்டு எனக்கான வாய்ப்பைப் பெற்றேன். அப்பாவுடைய தொடர்புகளைப் பயன்படுத்த நினைச்சிருந்தா எப்பவோ பண்ணியிருந்திருப்பேன்.

