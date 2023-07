Published: 05 Jul 2023 11 AM Updated: 05 Jul 2023 11 AM

கனா காணும் காலங்கள்: ``ராஜூவுக்கு நிச்சயம் பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு!"- ரீ- யூனியன் குறித்து வைஷாலி

அந்தத் தொடர் முடிவடைந்து கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகியும் அவர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் அந்தப் புகைப்படத்தில் பார்க்கும்போது முந்தைய கனா சீசன் தான் நினைவிற்கு வந்து சென்றது.