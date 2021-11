AKS - 66: காதலுக்காக எதுவும் செய்யலாமா? காயத்ரியின் அணுகுமுறையும், ராஜேஷின் பக்குவமும் சொல்வது என்ன?

``All is far in love and war" என்று சொல்வார்கள். காதலில் அல்லது காதலுக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்றாலும் மாயா தங்கியிருக்கும் அறைக்கு சிவா வந்திருக்கும்போது மாயாவின் அனுமதி இல்லாமல் அவள் அறைக்கு சிவாவை வாழ்த்துவதற்காக வருவதும், கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்வதும் மாயாவின் தனிப்பட்ட வாழ்வில் தலையிடுவதைப் போன்றது. காயத்ரிக்கு சிவாவிடம் தனியாக பேச உரிமை இருக்கலாம். அதை சாதகமாகக் கொண்டு மாயாவிடமும் அதே உரிமையை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது.