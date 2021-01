Published: 13 Jan 2021 6 PM Updated: 13 Jan 2021 6 PM பிக்பாஸையே ஓரங்கட்டும் `குக்கு வித் கோமாளி'... ஷகிலா தொடங்கி ஷிவாங்கி வரை... எப்படி இப்படிலாம்?! கார்குழலி

இந்த டாஸ்கில் பாபா பாஸ்கர் Vs தர்ஷா-வில் பாபா பாஸ்கரும், அஷ்வின் Vs பவித்ராவில் அஷ்வினும், தீபா Vs ஷகிலாவில் ஷகிலாவும் ஜெயித்தனர். யாருமே... ஏன் மதுரை முத்துவே எதிர்பாராத வண்ணம் கனி Vs மதுரை முத்துவில் மதுரை முத்து ஜெயித்தார்.