Published: 06 Aug 2023 10 AM Updated: 06 Aug 2023 10 AM

Bigg Boss Season 7 Tamil: இரண்டு வீடு; இந்தாண்டு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்!

சேனலுக்கு நெருக்கமானவர்கள், சோஷியல் மீடியாவில் வைரலானவர்கள், ஒருகாலத்தில் பரபரப்பாக இருந்து இன்று ஒதுங்கியிருக்கும் சீனியர் நடிகைகள், மாடல்கள், வெளிநாடுவாழ் தமிழர்கள்...