Published: 06 Jul 2023 11 AM Updated: 06 Jul 2023 11 AM

Bigg Boss tamil season 7: களமிறங்கிய கமல்; நடந்து முடிந்த ஷூட்; எப்போது தொடங்குகிறது பிக் பாஸ்?

Exclusive Bigg Boss tamil season 7 : பிக் பாஸ் சீசன் 7க்கான ப்ரோமோ ஷூட் நேற்று சென்னையில் நடந்து முடிந்துள்ளது.