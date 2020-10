கமலின் `அரசியல்'; அது சரி,`டூபாக்கூர்'னா என்னங்க? - பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்தது என்ன? – நாள் 7

இந்தச் சடங்கின் மூலம் இந்த உண்மை நமக்குப் புலப்படுகிறது. முதல் நாளில் வெறுக்கப்பட்ட சில நபர்கள், ஒரு வாரம் கழிந்த பிறகு ‘பிடித்த நபர்களாக’ மாறிப் போனார்கள். நிலைமை தலைகீழாகியிருக்கிறது. உடைந்த இதயங்கள் இணைந்திருக்கின்றன.

இதை நடைமுறையிலும் நாம் பின்பற்ற முயலலாம். நமக்குப் பிடிக்காத ஓர் ஆசாமியிடம் உள்ள நேர்மறையான குணங்களை கருத்தில் கொண்டு இன்னமும் அதிகமாகப் பழகி அவரைப் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம். இதன் மூலம் கசந்து போன சில உறவுகள் இனிமையாவதற்கு வாய்ப்புண்டு. (‘சண்டை கூடினால் அதற்கு கம்பெனி பொறுப்பேற்காது’).

‘Heartbreak’ சடங்கிற்காக முதலில் அழைக்கப்பட்ட போது ‘What is the procedure to change the room?” என்று ‘சாம்பு மவனாக’ மாறி வெள்ளந்தியாக கேட்டார் ரியோ.