`மீம் மெட்டீரியல் ஆவேன்னு கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கல!' - மாமன்னன் சக்சஸ் மீட் வைரல் ஆங்கர் ஏஞ்சலின்

பட புரொமோஷனில் எப்பவும் ஆங்கரிங் பண்ற மாதிரிதான் அன்னைக்கும் பண்ணினேன். அவங்க என்னைப் பார்த்து `யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல்'னு சொன்னப்ப அந்த மேடையில் எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுன்னே எனக்குத் தெரியல. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு.