“விவாகரத்தால ஏற்பட்ட மன அழுத்தத்துலேருந்து வெளியே வர எனக்குப் பல வருஷங்களாச்சு!” - மமதி சாரி

மமதி சாரி... பெயரைக் கேட்டதும் பலருக்கும் விஜய் டிவியின் ‘பிக் பாஸ்’ நிகழ்ச்சிதான் நினைவுக்கு வரும். ஆனால் சாட்டிலைட் சேனல் களின் ஆரம்பகாலத்திலேயே முன்னணித் தொகுப்பாளர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் இவர். இடையில் காணாமல் போவதும் மீண்டும் வருவதுமாக இருப்பவர், இப்போது தனியார் நிறுவனமொன்றில் ஹெச்.ஆராக வேலை பார்க்கிறார். ‘தி மேக்கிங் ஆஃப் ஹீரோஸ்: தி அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸோயி அண்ட் ஸ்க்ரஃபி (The Making of Heroes: The Adventures of Zoe and Scruffy’) என்ற புத்தகத்தின் மூலம் எழுத்தாளராகவும் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார்.



காணாமல்போன காரணம் தொடங்கி, எழுத்தாளர் அவதாரம் எடுத்த கதை வரை பேசும் மமதியின் பேட்டி யில் அவ்வளவு சுவாரஸ்யம்.



‘`93-ம் வருஷம் ஸ்கூல் படிச்சிட்டிருந்தபோது பொழுதுபோக்கா நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து வழங்க ஆரம்பிச்சேன். அத்தனை முன்னணி சேனல்கள்லயும் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளரா இருந்திருக்கேன். பிக் எஃப்.எம்ல ஆர்.ஜேவாகவும் இருந்திருக்கேன். இப்படிப் பரபரப்பா போயிட்டிருந்த பயணத்தை இடையில கொஞ்சம் நிறுத்தி இளைப்பாற வேண்டிய கட்டாயம்... பல பெண்களுக்கும் வரக்கூடிய குடும்ப பிரச்னைதான் எனக்கும்.



ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு அதை யெல்லாம் சரி செய்யலாம்னு நினைச்சேன். ஆனா, அந்த அவகாசம் பலனளிக்கலை. எங்களுக்கு விவாகரத்தாயிடுச்சு. சட்ட ரீதியான என் முன்னாள் கணவரை நான் அளவுகடந்து நேசிச்சேன், இப்பவும் நேசிக்கி றேன். பிரிவால ஏற்பட்ட மன அழுத்தத்து லேருந்து வெளியே வர எனக்குப் பல வருஷங் களாச்சு. என்னால எந்த வேலையையும் செய்ய முடியலை...’’ வார்த்தைகளை முந்தும் வலியை சிரிப்பால் மறைத்து தொடர்கிறார் மமதி.