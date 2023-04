Published: Just Now Updated: Just Now

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் முடிவுக்கு வருகிறது; புதிய தொடரில் சஞ்சீவுக்குப் பதில் கமிட் ஆன வெங்கட்!

விஜய் டெலி அவார்ட்ஸ் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் இந்த ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகருக்கான விருதை `பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்' தொடருக்காக வெங்கட் வாங்கியிருக்கிறார்

