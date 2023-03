Published: Just Now Updated: Just Now

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலுடன் டிவிக்கு `குட் பை' சொல்கிறாரா 'கதிர்' குமரன்?

சினிமாவை இலக்காகக் கொண்டு ஓடிட்டிருந்தேன். ஆனா சினிமாவே இப்ப வடிவம் மாறி ஓடத் தொடங்கிடுச்சு - குமரன்