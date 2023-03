Published: Just Now Updated: Just Now

சின்னத்திரை நடிகை ப்ரீத்தியை கரம் பிடித்த `பசங்க' கிஷோர் - சென்னையில் நடந்த திருமண நிகழ்வு!

ஆங்கர் டு ஆக்டராக ப்ரீத்தி குமார் தற்போது ஜெமினி டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் `கீதாஞ்சலி' தொடரில் ஐஸ்வர்யா என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.