Published: 08 May 2023 7 PM Updated: 08 May 2023 7 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

"பெண்ணைத் தோற்கடிக்க முடியலைன்னா நடத்தை குறித்து விமர்சிக்கின்றனர்"- சம்யுதாவின் பதிவு சொல்வது என்ன?

"என் வாழ்க்கை இனிமேல்தான் தொடங்கப் போகிறது. நீங்கள் யாரும் நினைத்துக்கூடப் பார்க்காதது இனிமேல் நடக்கப் போகிறது." - சம்யுதாவின் பதிவு