Published: Just Now Updated: Just Now

சின்னத்திரையின் அடுத்த காதல் திருமண ஜோடி பிரிட்டோ - சந்தியா; டிவி பிரபலங்கள் வாழ்த்து!

இவர்களது திருமணம் கிறிஸ்தவ முறைப்படி நடைபெற்றுள்ளது. இந்தத் திருமணத்தில் சின்னத்திரை பிரபலங்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தியுள்ளனர்.