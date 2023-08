Published: Just Now Updated: Just Now

`நாதஸ்வரம்' ஸ்ருதி சண்முகப்பிரியாவின் கணவர் அரவிந்த் மாரடைப்பால் மரணம்!

`நாதஸ்வரம்' சீரியல் மூலம் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தவர் ஸ்ருதி சண்முகப்பிரியா. இவர் அரவிந்த் சேகர் என்பவரை கடந்த ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார்.