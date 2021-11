சர்வைவர் - 53: அண்ணன் விஜய் பற்றி நெகிழ்ந்த விக்ராந்த்... தன் கையால் விருந்து பரிமாறிய அர்ஜுன்!

"உங்க எல்லோருக்குப் பின்னாலும் அழுத்தமான அனுபவங்கள் இருக்கு. எனக்குப் பிடிச்ச புரூஸ்லியோட மேற்கோள் ஒண்ணு இருக்கு. ‘Don't fear failure. — Not failure, but low aim, is the crime. ஓகே. இப்ப மெயின் மேட்டருக்குப் போகலாம். விருந்து ரெடியா இருக்கு” என்று அர்ஜுன் சொல்ல “சார்... அதுக்குத்தானே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம்” என்று மக்கள் பரிதவித்தார்கள். எல்லோருக்கும் தன் கையாலேயே கேட்டு கேட்டு அர்ஜுன் பரிமாறிய காட்சி அழகு. “உங்களுக்கு தங்கக் கூடாரம் கூட நல்லா ரெடி பண்ணியிருக்கோம்” என்கிற மகிழ்ச்சியான தகவலைச் சொல்லி விடைபெற்றார் அர்ஜுன்.