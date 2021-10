சர்வைவர் - 35 | லட்சுமியின் சுயநலமும், உமாபதியின் ஆட்டிட்யூடும், காடர்களின் வெற்றியும்!

‘களத்துக்கு வாங்க சர்வைவர்ஸ்’ என்று அழைத்தார் அர்ஜூன். ‘’Be Water, My Friend. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water’’ என்று புரூஸ்லீ சொன்னதை மேற்கோள் காட்டி இரண்டு அணிக்கும் உத்வேகம் அளித்தார்.

போட்டியின் கான்செப்ட் விளக்கப்பட்டது. சர்வைவரில் வரும் போட்டிகளின் வடிவமைப்பில் உள்ள பொதுத்தன்மையைக் காண முடிகிறது. முதலில் சில பல தடைகளை கடந்து விட்டு இறுதி நிலையில் ஒரு புதிருக்கு தீர்வு காண வேண்டும். அதாவது இதில் ஜெயிப்பதற்கு உடல்வலிமை + புத்திக்கூர்மை ஆகிய இரண்டுமே வேண்டும்.

இந்த ‘இம்யூனிட்டி சவால்’ போட்டியும் இதே போல்தான் அமைந்திருந்தது. முதலில் 15 அடி உயரமுள்ள கோபுரத்தில் கயிற்றின் உதவி இல்லாமல் ஏற வேண்டும். பிறகு மண்ணால் நிரப்பப்பட்டுள்ள தொட்டியில் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் கத்தியை தோண்டி எடுக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அந்தக் கத்தியைக் கொண்டு கயிற்றை வெட்டினால் ஏராளமான இளநீர் காய்கள் விழும். அந்தக் காய்களை குறிபார்த்து ஒரு பையில் எறிந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடை வந்தவுடன் பை இறங்கும். அதன் மூலம் கிடைக்கும் ஒரு சாவியைக் கொண்டு பெட்டியைத் திறந்தால் புதிர்ப் பலகைகள் கிடைக்கும். அதைக் கொண்டு கோபுரத்தில் படிக்கட்டுகள் அமைத்து மேலே சென்று மேடையின் மீது தனது அணியின் கொடியை நட்டால்.. அந்த அணியே வின்னர்… (எழுதும் போது எனக்கே மூச்சு வாங்குகிறது!).

15 அடி கோபுரத்தில் அம்ஜத் முதலில் ஏறி விட்டார். பிறகு காடர்கள் அணியில் ஒவ்வொருவராக மற்றவர்களின் உதவியுடன் ஏறினார்கள். கடைசியில் இருந்தவர் உமாபதி. அவர் எப்படி ஏறுவார் என்று ஆவலாக பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது, சில அடிகள் பின்னால் நகர்ந்தவர், வேகமாக ஓடி வந்து மேடை மீது பாய, மேலே இருந்த விக்ராந்த்தும் அம்ஜத்தும் அவரை அப்படியே கை பிடித்து தூக்கிய காட்சி அற்புதம். உமாபதியின் ஃபிட்னெஸ் வியக்க வைக்கிறது.