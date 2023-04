Published: Just Now Updated: Just Now

"எங்கிட்ட சொன்ன மாதிரி கதை நகரவில்லை!"- `மீனாட்சி பொண்ணுங்க' தொடரிலிருந்து விலகினாரா அர்ச்சனா?

'மீனாட்சி பொண்ணுங்க' சீரியல் ஒளிபரப்பாகத் தொடங்கி எட்டு மாதங்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது இந்தத் தொடரிலிருந்து அர்ச்சனா விலகி விட்டதாகத் தகவல். உண்மை என்ன?