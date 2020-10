சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட `வல்லமை தாராயோ' டிரெய்லர்!

Happy to release the promo of #VallamaiTharayo - https://t.co/XBqkcKYOtC India's 1st #DigitalDailySeries from the house of #VikatanTelevistas & @motion_contentÂ



From Oct 26th, Mon-Fri 7PM only on ViktanTV YouTube channel



Wishing the entire team the very best 👍@vikatan