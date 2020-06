``ஆமா, எனக்கு கல்யாணம் ஆகப்போகுது... மாப்பிள்ளை யார்னா?'' - வனிதா விஜயகுமார்

''ஆமாம்... உண்மைதான். சீக்கிரமே பிரஸ் ரிலீஸ்ல எல்லா விவரங்களையும் சொல்றேன். நான் கல்யாணம் பண்ணப்போறவர் ஒரு ஃபிலிம்மேக்கர், டெக்னீஷயன். இப்ப பெரிய புராஜெக்ட்ல வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த புராஜெக்ட்ல நானும் இருக்கேன். அப்படித்தான் அவரைத் தெரியும். லாக்டெளன் நேரத்துல அவர்தான் சேனல் ஆரம்பிக்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார். விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் டைரக்டர் அவர். பாலிவுட், ஹாலிவுட்னு வொர்க் பண்ணியிருக்கார். இங்கேயும் வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார். முதல்ல ஒரு நண்பனாத்தான் தெரியும். அப்புறம் One Plus One Has Become Ten.