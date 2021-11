கொரியன் நாடகம் பார்த்தா கூல் ப்ரோ!

தென்கொரியாவுக்கு மேல வடகொரியான்னு ஒரு நாடு இருக்குன்னு தெரியும். ஆனா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அப்படியொரு கட்டுப்பாடான சர்வாதிகார நாடு. கதாநாயகன் அந்த நாட்டுக்காரனாகவும் கதாநாயகி தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த பெண்ணாகவும் இருந்தா என்னாகும்? Crash Landing On You நாடகமாகும். Oh My Ghostess, Master’s Sun, Hotel Del Luna-ன்னு உங்க பேய்த்தனமான ரசனைக்கு எக்கச்சக்க பேய் நாடகங்களும் இருக்கு. இதையெல்லாம்விட இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்கு. அது, My Secret Terrius. 2018-ல் வந்த இந்த நாடகத்துல வில்லன் கோஷ்டி கொரோனா நோய்க் கிருமியை கொரியால பரப்ப வருவாங்க. கதாநாயகன் வழக்கம்போல என்னென்னவோ செஞ்சு தடுத்திடுவாரு. தடுத்தாதானே கதாநாயகன்! இந்த நாடகம் வெளிவந்து சரியா ரெண்டு வருடத்துல உலகம் முழுக்க கொரோனா பரவியது. இது காக்கை உட்கார பனம்பழம் விழுந்த கதையா, அல்லது, வைரஸ் உட்கார விளாம்பழம் விழுந்த கதையான்னு தெரியல.



Six Flying Dragons, Sungkyunkwan Scandal, Empress Ki, Gu Family Book, Mr Sunshine... இன்னும் வரலாற்று நாடகங்களும் நிறைய இருக்கு. அதுக்கும் மேல... அதுக்கும் மேல... எல்லாத்துக்கும் மேலன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் ஹாஸ்பிட்டல் நாடகங்கள். டாக்டர்களை வெச்சு எடுக்கப்பட்ட நாடகங்கள். ஒரு நாலு நாடகம் பார்த்துட்டா, நமக்கே டாக்டர் கவுன் போட்டுக்கிட்டு, கைல கிளவுஸ் மாட்டிக்கிட்டு, ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள்ள போய் ரெண்டு ஆபரேஷன் பண்ணலாம்னு நம்பிக்கை வந்துரும். Romantic Doctor Kim, Emergency Couple, The Doctor, Doctor Stranger-ன்னு இதுலயும் பெரிய பட்டியல் இருக்கு. ஆட்டிசம் பாதிப்புள்ள குழந்தை வளர்ந்து டாக்டரா ஆனா எப்படியிருக்கும்னு The Good Doctor பார்த்துத் தெரிஞ்சிக்கலாம். The Good Doctor நாடகத்துல இருந்து சில காட்சிகள் தமிழ்த் திரைப்படங்கள்லயும் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் போக, Tunnel, Voice, Signal மாதிரியான துப்பறியும் கதைகள். இதுலயும் நிறைய எடுத்திருக்காங்க. இன்னும் எடுத்துக்கிட்டேயிருக்காங்க.