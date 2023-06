Published: 26 Jun 2023 8 AM Updated: 26 Jun 2023 8 AM

Project K: "பார்வையாளர்கள் என்னை எந்த இடத்தில் வைத்திருந்தாலும்..." - பிராஜெக்ட் கே குறித்து கமல்

நடிகர் பிரபாஸ் - தீபிகா படுகோன் நடிக்கும் பிராஜெக்ட் கே யில் நடிகர் கமல்ஹாசனும் இணைந்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்...

