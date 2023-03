Published: 23 Mar 2023 10 AM Updated: 23 Mar 2023 10 AM

"`நான் ஈ' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வருமா? ராஜமௌலியுடன் மீண்டும் கூட்டணி அமையுமா?"- நானி பதில்

தன் 'தசரா' படம் குறித்த நேர்காணல் ஒன்றில் கலந்துகொண்டு பேசிய நானி, இயக்குநர் ராஜமெளலி குறித்தும் 'நான் ஈ' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்தும் பேசியுள்ளார்.