"தெலுங்கு சினிமாவில் மொழி பேசத் தெரியாதவர்களுக்குத்தான் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன!"- ஈஷா ரெப்பா

"மற்ற மாநிலக் கதாநாயகிகளை வைத்துத்தான் படங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று யாரும் கேட்பது இல்லை. ஆனாலும்..."- ஈஷா ரெப்பா