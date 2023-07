Published: 29 Jul 2023 11 AM Updated: 29 Jul 2023 11 AM

BRO Review: `பவன் காரு உன்னாரு; கானி இதி ஆக்‌ஷன் மூவி காது'- சமுத்திரக்கனியின் ப்ரோ எப்படி இருக்கு?

பவன் கல்யாண் என்றால் மாஸ், டான்ஸ், ஃபைட். அதுதான் அவரிடம் ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பது. அது இதில் இருக்காது. இப்படி தனக்கான விஷயங்கள் எதுவும் இல்லாத இப்படியொரு கதையில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டதற்காகவே பவன் கல்யாணை பாராட்டலாம்.