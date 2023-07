Published: Just Now Updated: Just Now

Project K: `Kalki 2898 AD' கமலின் போர்ஷன் எப்போது படமாகிறது? மேக்கப்பிற்கு மட்டும் இவ்வளவு மணிநேரமா?

இது அறிவியல் புனைவு கதை. மிகப்பெரும் பொருட்செலவில் அசத்தலான மேக்கிங்கில் தயாராகி வருகிறது.