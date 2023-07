Published: 20 Jul 2023 11 AM Updated: 20 Jul 2023 11 AM

நடிகர் சிரஞ்சீவியின் அறக்கட்டளை குறித்து அவதூறு; நடிகர் ராஜசேகர்- ஜீவிதா தம்பதிக்கு ஓர் ஆண்டு சிறை!

நடிகர் ராஜசேகர் மற்றும் ஜீவிதா தம்பதி, நடிகர் சிரஞ்சீவியின் அறக்கட்டளை குறித்து தவறான கருத்துத் தெரிவித்ததால், அவர்களுக்கு ஓர் ஆண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.