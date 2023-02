Published: Just Now Updated: Just Now

Ram Charan: ஆஸ்கர் விழாவுக்குச் செல்ல செருப்பில்லாமல் ஏர்போர்ட் வந்த ராம் சரண்; வைரலாகும் படங்கள்!

விமானநிலையத்துக்குச் செருப்பு அணியாமல் வந்த நடிகர் ராம் சரணின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.