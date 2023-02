Published: 28 Feb 2023 11 AM Updated: 28 Feb 2023 11 AM

``RRR படத்தில் எந்தவொரு மறைமுகமான குறியீடுகளும் இல்லை..." - ராஜமௌலி விளக்கம்!

இயக்குநர் ராஜமெளலி, 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' படம் குறித்தும் அப்படத்தில் இருக்கும் ஹிந்து அடையாளக் குறியீடுகள் குறித்தும் விளக்கமளித்துப் பேசியிருக்கிறார்.