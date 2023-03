Published: 31 Mar 2023 10 AM Updated: 31 Mar 2023 10 AM

`என் திருமண பந்தத்தில் 100% உண்மையாக இருந்தேன், ஆனால்..!’ - நடிகை சமந்தா

``நான் விவாகரத்து குறித்து அறிவித்த சில நாள்களிலேயே ’புஷ்பா’ படத்தில் ’ஊ சொல்றியா’ பாடலில் நடனமாட வாய்ப்பு வந்தது. ’இந்த நேரத்தில் இப்படியான பாடலில் பங்கேற்க வேண்டாம், வீட்டிலேயே இரு’ என என் குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் அட்வைஸ் செய்தனர்’’ - சமந்தா