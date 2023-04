Published: 14 Apr 2023 10 AM Updated: 14 Apr 2023 10 AM

`காய்ச்சலால் குரலை இழந்துவிட்டேன்’ - நடிகை சமந்தா பதிவு... ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

சகுந்தலம் பட புரமோஷன் வேலைகளால் சோர்வாக சமந்தாவுக்கு மீண்டும் உடல் நல பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

entertainment samantha